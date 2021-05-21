Прокуратура Инсарского района выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства

Прокуратурой Инсарского района была проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обращения с отходами животноводства в деятельности хозяйствующих субъектов.

Было установлено, что три хозяйствующих субъекта отходы животноводства убирают и складируют на поверхность земли. Площадка для складирования и хранения навоза находится на территории фермы на расстоянии от животноводческого здания, которое не соответствует установленным требованиям.

Прокуратурой района руководителям организаций были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Три должностных лица были привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 3500 рублей каждому.

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Источник: epp.genproc.gov.ru