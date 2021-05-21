В Мордовии клиенты почты стали чаще рассчитываться за услуги безналичным способом

Количество клиентов, которые рассчитываются в почтовых отделениях Мордовии банковскими картами, значительно возросло.

С начала 2021 года жители Мордовии совершили порядка 100 тыс. операций по оплате услуг безналичным способом, что почти на 80% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Банковской картой клиенты почты могут оплатить отправку посылок, бандеролей, заказных писем, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа, наложенный платеж за заказы из интернет-магазинов.

Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок, канцелярской продукции, газет и журналов, продуктов питания, бытовой химии, техники и электроники.

Через терминалы посетители отделений могут вносить оплату услуг с использованием наиболее популярных сервисов бесконтактной оплаты.

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Источник: e-mordovia.ru