В Саранске начался прием заявок на включение дворовых территорий в программу благоустройства на 2022 год

В Саранске начинается прием заявок на включение дворовых территорий для благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Предложение о включении дворовой территории подается представителем собственников по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

Заявки будут приниматься до 4 октября.

После окончания приема заявок общественная комиссия проведет рассмотрение предложений заинтересованных лиц и примет решение об утверждении перечня дворовых территорий для направления конкурсной заявки на получение финансирования в министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии.

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Источник: adm-saransk.ru