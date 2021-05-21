Было арестовано имущество МП «Саранское водопроводно–канализационное хозяйство»

Прокуратурой Ленинского района Саранска было установлено, что у МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» имеется задолженность по уплате налогов.

В связи с неисполнением вышеназванным юридическим лицом обязанности по уплате налогов ИФНС России по Ленинскому району Саранска обратилась в прокуратуру района с постановлением о наложении ареста на имущество налогоплательщика.

Прокурор района, установив, что предъявляемые налоговым органом требования к аресту имущества соблюдены, принял решение о санкционировании ареста имущества МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на сумму 8,7 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru