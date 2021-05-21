Прокуратура Лямбирского района выявила нарушения в деятельности администрации Болотниковского сельского поселения

Прокуратурой Лямбирского района была проведена проверка по обращению гражданина о нарушении администрацией Болотниковского сельского поселения требований закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Было установлено, что на официальном сайте администрации не размещена в свободном доступе информация об установленных формах обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению.

В суд было направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации Болотниковского сельского поселения незаконным и возложении обязанности разместить на официальном сайте предусмотренную федеральным законодательством информации. Заявление рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru