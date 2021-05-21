В Темниковском районе школьникам рассказали о ПДД

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» проводят тематические беседы по БДД среди учащихся начальных классов.

Главная цель указанных уроков – закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в транспорте, которые они получают в процессе обучения в школе.

Инспекторы ГИБДД недавно рассказали учащимся третьих классов МБОУ «Темниковская СОШ № 1» о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающихся так называемых дорожных ловушках и напомнили детям о том, что необходимо убедиться в отсутствии транспорта и только после этого переходить проезжую часть.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ребята разобрали опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге.

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Источник: гибдд.рф