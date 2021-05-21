Сотрудники ГИБДД посетили сельскую школу в Рузаевском районе

Сотрудники Госавтоинспекции ОГИБДД МВД РФ по Рузаевскому району организовали мероприятие в МБОУ «Трускляйская СОШ».

В ходе встречи полицейские напомнили школьникам о соблюдении ПДД, рассказав о том, как правильно и безопасно переходить дорогу, вести себя в общественном транспорте, о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автомобиле.

Особое внимание было уделено необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов.

По информации отделения пропаганды БДД УГИТБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф