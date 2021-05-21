В Саранске женщина сломала ногу, упав с балкона

В Саранске местная жительница упала с балкона.

Недавно 59-летняя жительница Саранска упала с балкона своей квартиры, расположенной на первом этаже. По информации «Известий Мордовии», пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц города. Медики диагностировали у женщины перелом ноги в нескольких местах.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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Источник: izvmor.ru