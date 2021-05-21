В Саранске 3-месячный ребенок отравился лимонной кислотой

В Саранске ребенок отравился лимонной кислотой.

Происшествие произошло 21 сентября. Как сообщают «Известия Мордовии», в вечернее время родители накормили 3-месячного мальчика смесью, предварительной разбавив её водой из чайника, в котором, как выяснилось позже, был концентрированный раствор лимонной кислоты. Можно предположить, что родители решили с помощью упомянутой кислоты убрать накипь, а затем забыли слить воду.

Спустя некоторое время ребенку стало плохо. Мальчик был госпитализирован. Медики диагностировали у ребенка отравление.

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Источник: izvmor.ru