В Саранске в результате ДТП пострадал 23-летний мотоциклист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 23-летний мотоциклист.

Происшествие произошло днём 22 сентября на улице Севастопольской. По предварительной информации, 23-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки «Хонда», превысив скорость и не обеспечив необходимый боковой интервал, врезался в автомобиль марки «Хендай», двигавшийся в попутном направлении.

Пострадал мотоциклист. Молодой человек был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф