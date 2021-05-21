В Саранске в ДТП пострадали две девушки

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали две девушки.

ДТП произошло вечером 22 сентября на территории Октябрьского района города. На улице Короленко 27-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», выезжая на дорогу с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась виновнице аварии и 28-летней девушке, управлявшей «Ладой».

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадал 23-летний мотоциклист.

Источник: гибдд.рф