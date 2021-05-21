В Саранске 21-летний водитель легковушки сбил 50-летнюю женщину

В Саранске 50-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло на территории парковки, расположенной по адресу – улица Старопосадская. По предварительной информации, 21-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения задним ходом совершил наезд на 50-летнюю женщину.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф