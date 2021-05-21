В Саранске был задержан пьяный водитель легковушки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 22 сентября возле дома № 130А, расположенного по адресу – улица Косарева, сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Гранта». За рулем транспортного средства находился 37-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф