В Мордовии растут надои молока

В августе молочная отрасль Мордовии преодолела пятитысячный рубеж по надоям молока.

С начала 2021 года в расчете на одну корову средний надой по республике составил 5002 л, это на 82 л больше результата за первые восемь месяцев 2020 года.

С результатом 6422 л в рейтинге надоев на корову лидирует Инсарский район. На 35 л отстает от Инсарского Кочкуровский район, у которого второе место. Третье место занимает Ичалковский район с показателем 5955 л молока.

По валовому производству молока лидирует Ичалковский район. В районе за восемь месяцев было надоено более 35 тыс. л молока.

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Источник: e-mordovia.ru