В Мордовии обсудили развитие паломническо-туристического кластера на территории Темниковского района

Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» на территории Темниковского района.

Артем Здунов заявил, что на данном этапе нужно определить все объекты для реализации, построить дороги, определить центр притяжения в виде объекта культурного развития, а также привести в надлежащий вид весь город Темников.

И. о. заместителя главы республиканского правительства Наталья Таркаева пояснила, что на первом этапе работа будет сконцентрирована на трех пунктах: новые автомобильные дороги, центр культурного развития с музейно-просветительским модулем, а также благоустройство 9 общественных пространств.

Был рассмотрен вопрос о строительстве ресторанного комплекса в Темникове. Артем Здунов идею не поддержал и порекомендовал задуматься о рентабельности заведения.

Также были обсуждены вопросы ремонтно-реставрационных работ Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря и его газификации.

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Источник: e-mordovia.ru