В Саранске участковый уполномоченный полиции провел профилактическую акцию

Участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД России по Саранску Максим Майоров рассказал жителям обслуживаемого участка, как не стать жертвой мошенников.

Полицейский раздал горожанам памятки с описанием основных правил безопасности. Он рассказал, что нельзя переходить по ссылкам, поступившим в мессенджерах и электронных письмах с незнакомых номеров, а также пользоваться всплывающей рекламой в социальных сетях.

Также страж порядка напомнил продавцам торговых точек основные отличительные признаки поддельных купюр, подчеркнув, что при обнаружении фальшивой банкноты необходимо немедленно обратиться в полицию и рассказать о случившемся.

Читайте также о том, что сотрудники ГИБДД посетили сельскую школу в Рузаевском районе.

Источник: 13.мвд.рф