Жителя Саранска осудили за приобретение и хранение марихуаны

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении марихуаны.

В июле нынешнего года 50-летний житель Саранска на одном из сайтов заказал марихуану. Запрещенное вещество он должен был забрать в городе Жуковский Московской области. Перечислив более 100 тыс. рублей за партию марихуаны, мужчина на попутном автомобиле отправился к месту закладки.

Вернувшись в Саранск, он употребил часть наркотика, а остальное расфасовал и стал хранить в своем гараже, расположенном по адресу – улица Пушкина. Спустя некоторое время мужчина был задержан сотрудниками УНК МВД по Мордовии. В ходе осмотра гаража полицейские обнаружили и изъяли 104 г марихуаны.

Решением суда в отношении 50-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф