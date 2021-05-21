Артем Здунов заявил о повышении уровня напряженности ситуации с распространением коронавируса в Мордовии

Руководитель Мордовии Артем Здунов 23 сентября провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Артем Здунов отметил, что напряженность ситуации с распространением коронавирусной инфекци в регионе растет. Повышение заболеваемости наблюдается в 12 районах.

В среднем в Мордовии фиксируется 70 новых случаев заболевания в сутки. В настоящее время 1,5 тыс. заболевших находятся в больницах. Также 2 тыс. человек болеют ОРВИ и пневмонией.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru