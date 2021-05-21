В лечебных учреждениях Мордовии развернуто более 1800 коек для заболевших коронавирусом

Исполняющая обязанности заместителя главы правительства Мордовии Галина Лотванова во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции доложила, что за неделю в регионе было выявлено 479 новых случаев заболевания.

Особые опасения вторую неделю подряд вызывает Чамзинский район. Там показатель заболеваемости превышает среднереспубликанские значения в 4 раза. Каждый 10-й пациент в региональных госпиталях из этого района.

В настоящее время в Мордовии для заболевших коронавирусом развернуто 1813 коек в 12 лечебных учреждениях.

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Источник: e-mordovia.ru