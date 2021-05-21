В Саранске 26 сентября будет проведена ярмарка мёда

В Саранске на выходных пройдет медовая ярмарка.

В воскресенье, 26 сентября, на площадке у РДК состоится очередная ярмарка мёда и продуктов пчеловодства. Ярмарка будет проходить в период с 09:00 до 15:00.

Для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении медовой ярмарки с 20:00 25 сентября до 16:00 26 сентября будет исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также машины, задействованные в проведении ярмарки.

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Источник: adm-saransk.ru