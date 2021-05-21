Школьники из Кочкуровского района посетили предприятия агрохолдинга «Норова»

Ученики Семилейской школы побывали на производственных площадках агрохолдинга «Норов» - в агрофирме «Норов» и на молокозаводе ООО «Норовское молоко».

Первым пунктом посещения стал элеватор агрофирмы «Норов», где школьникам показали весь процесс работы с зерном.

Затем в лаборатории ребята увидели, как проводится экспресс-анализ зерна, определяется его влажность и клейковина.

Также школьники посетили место, где проводится зерноочистка воздушным и решетным сепаратором.

Затем дети отправились на молочный завод. Они прошли по производственным цехам, где наблюдали за тем, как молоко проходит переработку, как из него делают сметану, творожки, сыр, мороженое, как их упаковывают для продажи.

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Источник: e-mordovia.ru