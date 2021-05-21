В Лямбирском и Кочкуровском районах сотрудники МЧС провели рейды

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии провели рейды по соблюдению требований пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС России распространили среди населения памятки противопожарной тематики, обновили материалы наглядной агитации на информационных стендах, в подъездах многоквартирных жилых домов, а также провели индивидуальные беседы и инструктажи.

Представителями ведомства было проинструктировано 24 человека, вручено 29 памяток с информацией профилактического характера для наглядного изучения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru