В Мордовии сотрудники ГИБДД провели акцию «Дорога не прощает ошибок»

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» совместно с представителями общественности провели акцию «Дорога не прощает ошибок» для учеников МДОУ «Кочкуровская СОШ».

Пять команд, состоящих из учеников пятых, шестых и седьмых классов, в спортивном зале школы приняли участие в соревнованиях по ПДД. Ребята разгадывали загадки и ребусы, решали кроссворды и участвовали в викторине «Знаток ПДД», после чего играли в подвижные игры.

За активное участие в мероприятии все его участники были поощрены сладкими подарками.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф