Прокуратура Ичалковского района выявила нарушения законодательства о предоставлении информации

Прокуратурой Ичалковского района была проведена проверка исполнения МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» требований законодательства, регулирующего предоставление информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» является организацией, предоставляющей коммунальные услуги по водоснабжению населению и предприятиям, а также осуществляющей начисление, сбор, перерасчет платежей за коммунальные услуги.

Мониторинг информации, размещенной на сайте ГИС ЖКХ показал, что на необходимые сведения, в том числе о состоянии расчетов с ресурсоснабжающей организацией по договору энергоснабжения, о начислении, поступлении денежных средств, о задолженности по оплате коммунальных ресурсов, в установленный срок не были размещены.

В адрес директора МУП было внесено представление, также в отношении указанного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Акты прокурорского реагирования были рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено одно виновное лицо.

Постановлением суда за допущенные нарушения законодательства к административной ответственности в виде штрафа был привлечен директор предприятия.

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Источник: epp.genproc.gov.ru