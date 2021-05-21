Прокуратура Лямбирского района провела проверка по факту прекращения газоснабжения четырех населенных пунктов

Прокуратура Лямбирского района провела проверку по факту произошедшего на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая (Лямбирский район)» разрыва сварного шва верхнего отвода стального надземного газопровода высокого давления с выходом газа без возгорания, повлекшего прекращение газоснабжения четырех населенных пунктов.

Указанное происшествие произошло в январе нынешнего года.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства не проводилась экспертиза промышленной безопасности объекта, а также не был обеспечен мониторинг грунтовых условий, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов.

По постановлению прокурора виновное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того, прокурором района руководителю АО «Газпром газораспределение Саранск» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения законодательства устранены в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru