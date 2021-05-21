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Прокуратура Лямбирского района провела проверка по факту прекращения газоснабжения четырех населенных пунктов

Прокуратура Лямбирского района провела проверка по факту прекращения газоснабжения четырех населенных пунктов

Прокуратура Лямбирского района провела проверку по факту произошедшего на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая (Лямбирский район)» разрыва сварного шва верхнего отвода стального надземного газопровода высокого давления с выходом газа без возгорания, повлекшего прекращение газоснабжения четырех населенных пунктов.

Указанное происшествие произошло в январе нынешнего года.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства не проводилась экспертиза промышленной безопасности объекта, а также не был обеспечен мониторинг грунтовых условий, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов.

По постановлению прокурора виновное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того, прокурором района руководителю АО «Газпром газораспределение Саранск» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения законодательства устранены в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru