Главе Старошайговского района было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Иванов с рабочей поездкой посетил Старошайговский район.

Одной из основных целей визита была личная оценка реализации мероприятий, направленных на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе поездки Александр Иванов провел рабочую встречу с главой Старошайговского района Геннадием Мухиным, во время которой были обсуждены сложившиеся риски невыполнения в срок запланированных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В связи с несоблюдением плановых сроков строительства нового жилья для переселения граждан Александр Иванов объявил Геннадию Мухину предостережение о недопустимости нарушения закона.

Прокурору Старошайговского района Константину Мозерову было указано на необходимость осуществления постоянного контроля за соблюдением законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru