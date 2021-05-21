С жителя Мордовии взыскали ущерб за повреждение заправочной колонки

В результате принятых судебными приставами УФССП России по Мордовии мер был взыскан материальный ущерб в размере 122 тыс. рублей за повреждение топливо-раздаточной колонки.

Материалы суда гласят, что водитель автомобиля марки «Лада-Приора», забыв вытащить заправочный пистолет из бака, начал движение. В результате этого был поврежден заправочный пистолет и деформирована заправочная колонка.

Компания, которой принадлежит автозаправочная станция, обратилась в суд. Изучив все обстоятельства дела, суд постановил взыскать с собственника транспортного средства причиненный материальный ущерб.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по Ковылкинскому району. К должнику был применен комплекс мер принудительного исполнения. Судебный пристав наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах гражданина в банках, и запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Принятые меры побудили автомобилиста оплатить задолженность в полном объеме.

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Источник: r13.fssp.gov.ru