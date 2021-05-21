В одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии № 11 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками указанного исправительного учреждения на прилегающей к колонии территории при попытке переброса был задержан житель посёлка Явас. У данного гражданина был обнаружен и изъят сверток, в котором находились три мобильных телефона.
Был составлен протокол об административном правонарушении.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.gov.ru