В Зубово-Полянском районе в результате ДТП погибли два парня

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло ранним утром 23 сентября на 21-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Потьма и Барашево. По предварительной информации, 25-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений автомобилист и его 23-летний пассажир скончались на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф