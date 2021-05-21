В Саранске 40-летний водитель иномарки сбил 10-летнего школьника

В Саранске школьник, нарушивший ПДД, попал под колёса иномарки.

ДТП произошло утром 23 сентября на территории Ленинского района города. На улице Володарского 40-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Орландо», совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи ребенок был отпущен домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф