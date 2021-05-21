В Саранске в результате ДТП пострадала 42-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 42-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 23 сентября на улице Советской. По предварительной информации, 64-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Форд-Мондео», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 42-летней пассажирке «Лады».

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф