В Атюрьевском районе в ДТП пострадал 53-летний водитель мопеда

В Атюрьевском районе пострадал водитель опрокинувшегося мопеда.

Происшествие произошло утром 23 сентября на 1-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Кишалы, Стрельниково и магистралью, соединяющей село Атюрьево и город Темников. По предварительной информации, 53-летний водитель мопеда марки «Рига», двигаясь на высокой скорости, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на проезжую часть.

Пострадавший был госпитализирован. Выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф