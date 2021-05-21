В Чамзинском районе первоклассникам рассказали о том, как правильно переходить дорогу

Сотрудниками ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» было проведено занятие по БДД с учениками первых классов МБОУ «Комсомольская СОШ № 1».

После интересной и познавательной беседы для первоклассников было организовано практическое занятие по правилам безопасного перехода проезжей части дороги. Школьники вместе с педагогами вышли к пешеходному переходу, где наглядно могли увидеть, как правильно пересекать проезжую часть.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали также об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге, и вручили ребятам световозвращающие элементы.

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Источник: гибдд.рф