В Чамзинском районе первоклассникам рассказали о том, как правильно переходить дорогу

Сотрудниками ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» было проведено занятие по БДД с учениками первых классов МБОУ «Комсомольская СОШ № 1».
После интересной и познавательной беседы для первоклассников было организовано практическое занятие по правилам безопасного перехода проезжей части дороги. Школьники вместе с педагогами вышли к пешеходному переходу, где наглядно могли увидеть, как правильно пересекать проезжую часть.
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали также об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге, и вручили ребятам световозвращающие элементы.
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Источник: гибдд.рф