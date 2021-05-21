Житель Мордовии из-за долгов перед банком лишился автомобиля

На исполнение в отделение судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Мордовии поступил исполнительный документ об обращении взыскания на заложенное имущество должника.

На основании данного документа должностными лицами было возбуждено исполнительное производство.

С целью исполнения указанных в исполнительном документе требований судебными приставами-исполнителями был наложен арест на транспортное средство марки Kia Sorento 2012 года выпуска. После вынесения соответствующих документов, характеризующих передачу арестованного имущества на реализацию, путем открытых торгов в форме аукциона машина была продана.

Полученные денежные средства в размере свыше 800 тыс. рублей поступили на депозитный счет отделения судебных приставов и были перечислены в счет погашения долга.

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Источник: r13.fssp.gov.ru