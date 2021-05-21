В Ардатове горел мусорный контейнер

В Ардатове произошло возгорание мусорного контейнера.
Ранним утром 25 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Карла Маркса. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 13, расположенного по указанному адресу, горит мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило мусорный контейнер на площади, составляющей 1 квадратный метр.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
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Источник: 13.mchs.gov.ru