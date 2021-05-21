В Мордовии 13 школьных классов проходят обучение в дистанционном формате

По предписанию Роспотребнадзора в Мордовии 13 классов местных школ были переведены на дистанционную форму обучения.

Причиной того, что ученики указанных классов в настоящее время получают знания в удаленном режиме, является коронавирусная инфекция. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на республиканское министерство образования.

Ранее в Мордовии на дистанционную форму обучения были переведены пять школьных классов. К настоящему времени они вернулись к очному обучению.

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Источник: izvmor.ru