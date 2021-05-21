В Саранске ссора гражданских супругов закончилась поножовщиной

В Саранске гражданские супруги устроили поножовщину во время ссоры.

В июле нынешнего года 46-летняя жительница Саранска стала упрекать своего 41-летнего гражданского супруга, пребывавшего в том момент в состоянии алкогольного опьянения, в том, что он из-за пьянства не может полноценно работать. В ответ на это мужчина оскорбил сожительницу, а также крайне грубо высказался о её родственниках.

Затем женщина ударила гражданского мужа ножом в грудную клетку. Мужчина, выхватив орудие преступления из рук сожительницы, нанес ей ответное ножевое ранение. После этого гражданские супруги были госпитализированы.

Сожители были привлечены к уголовной ответственности. Свою вину они не отрицают.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф