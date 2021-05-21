В Саранске произошел пожар в жилом доме.

Днём 24 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Возгорание произошло в жилом доме № 25, расположенном по адресу – улица Коммунистическая. Огонь вспыхнул в подсобном помещении, которое находится на цокольном этаже.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило диван в подсобном помещении на площади 5 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ардатове горел мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru