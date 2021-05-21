В Мордовии обсудили реализацию национальных проектов

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание, посвященное реализации национальных проектов.

Владимир Сидоров распорядился в кратчайшие сроки ликвидировать отставание по графикам производственных работ по строительству спортивного комплекса в деревне Бобылевские Выселки Краснослободского района, ремонту культурно-досугового центра в селе Селищи Зубово-Полянского района и благоустройству парка в селе Ельники.

Также было поручено закончить в установленные сроки работы по ремонту 56 дорожных объектов в районах республики и Саранске, на которые выделено 500 млн рублей. Работы на 13 объектах полностью завершены, на остальных ремонт ведется. При этом на пяти дорожных объектах в Зубово-Полянском, Ковылкинском, Кочкуровском, Ромодановском и Старошайговском районах к ремонту ещё не приступили.

Кроме того, на совещании обсудили старт отопительного сезона. Главы муниципальных районов сообщили, что к отоплению подключены все социально значимые объекты и многоквартирные дома.

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Источник: e-mordovia.ru