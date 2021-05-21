В Ковылкинском районе родителям школьников напомнили о необходимости соблюдения ПДД

В МБОУ «Красно-Пресненская СОШ» инспекторы ГИБДД приняли участие в проведении классного часа для родителей, организованного коллективом школы.

В ходе родительского собрания инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» Алёна Агеева довела до присутствующих информацию о сложившейся обстановке на дорогах Ковылкинского района. Были озвучены основные причины дорожно-транспортных происшествий: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, вождение в нетрезвом состоянии и др.

Был организован просмотр ряда видеороликов.

Особое внимание родителей было обращено на проблему вождения мототехники несовершеннолетними. Инспектор напомнила, что вождение мопеда, скутера и легкого мотоцикла возможно с 16 лет при наличии водительского удостоверения категорий М и А1.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обязательного использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов в темное время суток, недопустимости вождения в состоянии опьянения и др.

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Источник: гибдд.рф