В Чамзинском районе местным жителям напомнили о ПДД

Сотрудниками ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» на дорогах посёлка была проведена акция, в которой приняли участие ученики девятых классов МБОУ «Комсомольская СОШ».

Целью мероприятия стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В ходе проведения акции её организаторы напомнили жителям посёлка о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и вручили памятки по БДД.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф