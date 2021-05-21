Административная комиссия Саранска провела заседания

В Саранске состоялись заседания городской административной комиссии, на которых были рассмотрены протоколы о нарушении регионального закона «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».

За размещение транспортных средств на территории так называемой зеленой зоны было составлено 13 протоколов, 4 протокола – за производство земляных работ без письменного разрешения (ордера), 2 протокола – за повторное правонарушение мелкорозничной, развозной и разносной торговли в неустановленных для этого местах.

Были наложены штрафные санкции на 18 физических лиц и 1 должностное лицо.

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Источник: adm-saransk.ru