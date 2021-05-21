В Краснослободске первоклассников посвятили в пешеходы

В МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» состоялось посвящение первоклассников в пешеходы.
В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции. Перед первоклассниками с обучающей программой выступила агитбригада ЮИД данного учебного заведения.
Представители ЮИД и сотрудники Госавтоинспекции вручили каждому из ребят диплом юного пешехода. Первоклассники торжественно произнесли клятву пешехода.
По информации отделения пропаганды БДД УГИДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф