В Саранске прошло мероприятие «Юный пешеход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции в МДОУ «Центр развития ребенка № 3» организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Юный пешеход» совместно с представителями АНО «Центр поддержки и защиты детства».

Для воспитанников дошкольного учреждения была организована познавательная программа, в ходе которой ребят ознакомили с правилами перехода проезжей части, сигналами светофора, дорожными знаками.

С помощью наглядных пособий детям рассказали о различных опасных ситуациях, которые возникают на дороге, попросили быть внимательными и осторожными, и крепко держать за руку родителей при переходе проезжей части.

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Источник: гибдд.рф