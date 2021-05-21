В Мордовии за сутки провели 1939 исследований на COVID-19

За прошлые сутки в Мордовии было проведено 1939 исследований на коронавирусную инфекцию.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории республики было проведено 820,2 тыс. исследований.

Из указанных тестов 10% провели специалисты лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия».

Также читайте о том, что Артем Здунов заявил о повышении уровня напряженности ситуации с распространением коронавируса в Мордовии. В среднем в регионе фиксируется 70 новых случаев заболевания в сутки. В настоящее время 1,5 тыс. заболевших находятся в больницах.

Источник: mordovmedia.ru