В Краснослободском районе произошел пожар в жилом доме

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Вечером 26 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старое Зубарево. Огонь вспыхнул в жилом доме № 7, расположенном по адресу – улица Нижняя. Пламя повредило внутреннюю отделку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске произошел пожар в жилом доме.

Источник: 13.mchs.gov.ru