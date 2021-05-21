В Саранске в результате ДТП пострадал 46-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 46-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 24 сентября на улице Полежаева. По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки ГАЗ, проявив невнимательность, врезался в легковой автомобиль марки «Киа», который стоял впереди. После этого легковушка врезалась в столб.

Пострадал 46-летний водитель легкового автомобиля. Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Атюрьевском районе в ДТП пострадал 53-летний водитель мопеда.

Источник: гибдд.рф