В Торбеево легковушка сбила мужчину

В Торбеево мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло утром 25 сентября на улице Мира. По предварительной информации, 30-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», проявив невнимательность, совершила наезд на 69-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф