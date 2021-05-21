В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал 51-летний автомобилист

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 51-летний мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 25 сентября на 14-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большие Березники. По предварительной информации, 51-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф