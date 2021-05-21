В Саранске 27-летний водитель грузовика сбил 84-летнюю пенсионерку

В Саранске пенсионерка попала под колёса грузового автомобиля.

ДТП произошло днём 25 сентября на территории Пролетарского района города. На проспекте 60-летия Октября 27-летний парень, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, проявив невнимательность во время движения задним ходом, совершил наезд на 84-летнюю пенсионерку, которая шла по придомовой территории.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Пенсионерка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Известно, что с начала нынешнего года водитель грузового автомобиля несколько раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф